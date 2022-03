Stasera tutto è possibile, perché Biagio Izzo non c’è? Gli utenti delusi 

Biagio Izzo grande assente a Stasere tutto è possibile: i commenti sui social dei fan non fanno altro che parlare di lui

Stasera tutto è possibile è il divertente programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Lo show è tra uno dei più famosi della rete ed è arrivato alla settima edizione.

La prossima sarà l’ultima puntata della stagione è c’è già chi è molto dispiaciuto di non poter vedere ancora e ancora il gruppo di comici all’opera durante giochi e sketch. Il grande assente della puntata andata in onda questa settimana è stato Biagio Izzo: il comico assieme ad altri rappresenta un po’ lo zoccolo duro della trasmissione, e insieme a Francesco Paolantoni infatti era stato annunciato come ospite fisso della stagione.

La sua comicità è molto apprezza e la sua assenza è stata ampiamente sentita dal pubblico, che ne ha parlato sui social network. Non tutti gli utenti però ricordano che il programma è registrato, non va in onda in diretta: quindi i commenti arrivati sul profilo social di Biagio Izzo per cercare una spiegazione alla sua assenza sono arrivati con un certo “ritardo”.

“Qualcuno sa perché Biagio non c’è?”, “Io sto andando a denunciare la Rai dopo aver scoperto che non c’è Biagio Izzo nella puntata di stasera”, “Ma senza Biagio che STEP è”, “Scusate cosa vuol dire che c’è il maestro Paolantoni senza Biagio Izzo'” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

“È tornato Friscia ma non c’è Biagio Izzo, abbiamo vinto ma a che prezzo dico io?”, “Ma allora davvero non c’è Biagio Izzo? E perché non hanno rimandato la registrazione”, “Siamo un pubblico semplice, manca Biagio Izzo e stiamo parlando solamente di lui sperando che esca al più presto” hanno commentato altri.

Tra i più sospettosi, c’è chi ipotizza che la sua assenza misteriosa in trasmissione sia dovuta alla presenza sotto una delle maschere in gara a Il Cantante Mascherato, il programma Rai condotto da Milly Carlucci. Sarà vero?

