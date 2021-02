Nella puntata di Stasera tutto è possibile del 9 febbraio, durante il gioco della stanza inclinata, è stato utilizzato del cibo vero: gli spettatori non hanno gradito questa scelta, è polemica

Stasera tutto è possibile ha il compito, grazie a Stefano De Martino, i suoi ospiti e i tanti giochi, di farci trascorrere una serata spensierata e leggera: solo in parte questa missione è stata compiuta nella puntata dello show del 9 febbraio.

Stasera tutto è possibile, bocciato il cibo vero per la stanza inclinata

Il motivo? La polemica furiosa per l’utilizzo di cibo vero durante il gioco della Stanza inclinata ambientato all’interno del supermercato del futuro.

Elettra Lamborghini era la cassiera, Paolantoni e Giuliani due modelli di uomo surgelati in vendita, Fatima Trotta e Cecilia Cantarano due clienti e Biagio Izzo era la casalinga. La simpatica scenetta è degenerata e i protagonisti si sono ritrovati a lanciarsi del cibo vero addosso attirandosi molte critiche.

Cibo vero a STEP, le reazioni sul web

“Divertentissimo però magari il cibo era meglio usarlo finto”

Divertentissimo però magari il cibo era meglio usarlo finto 😣 #staseratuttoèpossibile — ~Veronica🦋✨ (@veronicaerreway) February 9, 2021

“Mi hanno insegnato che “NON SI GIOCA CON IL CIBO” Tanto spreco in un periodo in cui molti sono stati costretti a fare la fila alla Caritas per un pezzo di pane? Una triste e brutta pagina di spettacolo di @RaiDue @STEPrai #staseratuttoèpossibile”

Mi hanno insegnato che "NON SI GIOCA CON IL CIBO" Tanto spreco in un periodo in cui molti sono stati costretti a fare la fila alla Caritas per un pezzo di pane? Una triste e brutta pagina di spettacolo di @RaiDue @STEPrai #staseratuttoèpossibile https://t.co/iCxrelda7K — AXDesign (@applexdesign) February 9, 2021

“Nel 2021 per fare ridere abbiamo bisogno di lanciare cibo in giro?”

Nel 2021 per fare ridere abbiamo bisogno di lanciare cibo in giro? #staseratuttoepossibile @RaiDue @TvTalk_Rai — Matteo Sacchi (@MatteoSacchi94) February 9, 2021

“Va bene che #staseratuttoèpossibile ma utilizzare cibo vero per fare un gioco è gettarlo a terra non lo accetto, specie in questo momento storico. #IlCiboNonSiButta”

Va bene che #staseratuttoèpossibile ma utilizzare cibo vero per fare un gioco è gettarlo a terra non lo accetto, specie in questo momento storico. #IlCiboNonSiButta — Alex4nder®🇮🇹 (@Alex4nderRM) February 9, 2021

Arriveranno scuse o spiegazioni da parte degli autori del programma o dello stesso conduttore per calmare le acque in rete?

Foto: ufficio stampa, Rai.it