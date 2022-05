E’ il sentiero trekking più lungo del mondo e si trova in Italia: da dove parte e cosa puoi ammirare durante il percorso

È lungo 6.880 chilometri e comprende circa 370 tappe sparse tra le regioni italiane, tutti i dettagli sul sentiero trekking più lungo del mondo

Chi ha detto che per fare viaggi meravigliosi bisogna uscire dall’Italia? Il nostro territorio è ricco di paesaggi mozzafiato conosciuti in tutto il mondo e ammirati da tutti. Molti non sanno che il sentiero trekking più lungo del mondo si trova proprio dalle nostre parti e comprende quasi 7000 km con 370 tappe sparse per varie regioni italiane.

LEGGI ANCHE:—Sardegna, questo è il sentiero per il paradiso: come arrivare alla spiaggia più bella della ‘riviera del corallo’

Sentiero trekking più lungo al mondo, tutti i dettagli

Impegno e intraprendenza sono le parole chiavi per percorrere il sentiero trekking più lungo del mondo che quasi nessuno è mai riuscito a finire. Sono necessari tra gli otto e i nove mesi e la fatica non è poca.

Il percorso parte ufficialmente dalla località di Grotta Gigante, situata a Sgonico, in provincia di Trieste, e attraversa l’intero arco alpino, tutta la catena appenninica, la Sicilia e la Sardegna fino ad arrivare a Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari. L’iter comprende la Grande Traversata delle Alpi, l’Alta Via dei Monti Liguri e la Grande Escursione Appenninica e il Sentiero del Brigante in Calabria.

Attualmente circa 500 volontari del Club Alpino Italiano stanno lavorando al percorso per renderlo più accessibile. Pulire, posizionare la segnaletica, organizzare i punti di ristoro sono i punti fondamentali. Ma il sentiero è stato ideato intorno agli anni ’80, anche se non era mai stato aperto del tutto. Alcuni tratti limitavano il passaggio e rendevano il percorso ancora più difficile.

Furono alcuni escursionisti ad intraprendere l’impresa che sembrò fin da subito molto ardua ma non impossibile, tanto che partendo dalla Sardegna riuscirono ad eseguire il percorso in otto mesi.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità ai più appassionati di cimentarsi in un cammino originale, inedito a contatto con la natura che negli ultimi anni sta tornando ad essere la protagonista di tanti viaggi.

FOTO: Shutterstock