RomaFF16 day 5: Zerocalcare e Marco Bellocchio sono i protagonisti di oggi

Quinta giornata della Festa del Cinema di Roma 2021, nel segno dell’ironia pungente e profonda di Zerocalcare e dell’eleganza di Marco Bellocchio. Entrambi saranno protagonisti di un incontro con il pubblico; Zerocalcare presenterà la nuova serie a fumetti ‘Strappare lungo i bordi’ che arriverà su Netflix a partire da Novembre. Il regista di ‘Buongiorno notte’ invece durante l’Incontro Ravvicinato mostrerà le prime immagini di ‘Esterno Notte’, la nuova serie Tv su Aldo Moro.

Due i film del programma della Selezione Ufficiale: il norvegese The North Sea di John Andreas Andersen, e Hive di Blerta Basholli.

THE NORTH SEA

In Norvegia, nel 1969, il giorno della vigilia di Natale, il governo fa un annuncio che cambierà per sempre la Storia del Paese: nel Mare del Nord è stato scoperto uno dei più grandi giacimenti petroliferi del mondo, che prenderà il nome di Ekofisk e darà avvio a un’avventura finanziaria senza precedenti. Da quel giorno, cinquant’anni di esperienza ci hanno offerto molte opportunità, ma probabilmente non siamo ancora riusciti a comprendere pienamente le reali conseguenze ambientali di questa scoperta e delle successive operazioni petrolifere in mare. Questa impresa proseguirà, oppure dobbiamo ritenere che cinquant’anni fa sia stata scoperta una delle più potenti armi di distruzione di massa al mondo?

HIVE

Tratto da una storia vera, racconta la storia di Fahrije una donna che, da quando suo marito è stato dato come disperso nella guerra del Kosovo, lotta insieme alla sua famiglia – il suocero e due figli – per superare il dolore e le difficoltà economiche. Per provvedere ai suoi familiari, crea e avvia una piccola impresa agricola, ma nell’arretrato villaggio patriarcale in cui vive, la sua determinazione e gli sforzi per emancipare sé stessa e le altre donne sono osteggiati e visti con malevolenza. Ciononostante, Fahrije non si dà per vinta e continua a dare battaglia non solo per tenere a galla la sua famiglia, ma anche per affermarsi contro una comunità che le è ostile e spera nella sua disfatta.



Crediti foto@Fondazione Cinema per Roma