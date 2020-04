Regina Elisabetta chiede aiuto: gli esperti reali confessano che questo gesto può far preoccupare le sue guardie del corpo

Un segno segreto per chiedere aiuto. È questo quello che è emerso rispetto alla Regina Elisabetta che, secondo quanto spiegato dallo storico reale Hugo Vickers, e non solo, potrebbe aver concordato insieme al suo staff e alle sue guardie del corpo un vero e proprio segnale per chiedere soccorso.

La Regina Elisabetta chiede aiuto: ecco come

Un segnale “preoccupante” per i fan della regina, dato che riguarderebbe la sua volontà di non aver più a che fare, almeno momentaneamente, con il suo interlocutore: il codice segreto, infatti, impedirebbe a sua maestà di rimanere bloccata a parlare troppo a lungo con persone poco gradite.

L’esperto reale Hugo Vickers ha spiegato

sarebbe molto preoccupante se tu parlassi con la regina e vedessi la borsa passare da una mano all’altra.

Nota per la sua compostezza, da quasi 70 anni alle prese con eventi istituzionali e non solo, sono in diversi a confermare che la Regina Elisabetta potrebbe aver escogitato da tempo questo segnale della borsetta. Il suo passaggio da una mano all’altra potrebbe significare: “non voglio più parlare con questa persona”.

La Regina Elisabetta e i segnali segreti della borsetta

A sostenerlo c’è anche la giornalista politica Annabell Crabb che, commentando l’incontro tra la regina e George Brandis in occasione della nomina di questo come nuovo alto commissario australiano nel Regno Unito nel 2018, ha spiegato:

La borsetta è davvero l’unico tipo di codice che la regina può usare in pubblico per avvisare i suoi assistenti e amici su ciò che sta succedendo .

Se è stanca di qualcuno e ha bisogno di essere salvata in una situazione sociale, farà qualcosa di discreto con la sua borsetta.

Se si alza in piedi, ha la borsetta su un braccio e lo passa all’altro significa che si sta agitando

Un escamotage in “sapor di 007” che ci fa sognare alto spionaggio e giochi di potere… ma che in realtà è più semplice di quanto sembri

I segnali segreti della Regina Elisabetta

Quando George Brandis incontrò la regina nella sala delle udienze, la borsa fu sistemata e rimase sul sedile, il che è un buon segno

Ha continuato Annabel Crabb

Significa “Non ho bisogno di essere salvata”. Se fosse stata messa sul pavimento, sarebbe stato molto, molto male. Avrebbe significato “portami fuori di qui”.

E se la borsetta fosse stata sul tavolo?

“Darò a questa persona altri cinque minuti e poi mi tirerò fuori di qui”

Avrebbe voluto dire.

Quindi, quando vi capiterà di parlare con la Regina Elisabetta, ricordatevi di leggere i segnali della borsetta.