Pechino Express, Fru dei The Jackal fa commuovere tutti: il tenero momento della prima puntata

Non solo risate: durante la prima puntata di Pechino Express qualcuno è riuscito a far commuovere gli spettatori

Ci siamo: la prima puntata di Pechino Express 2022 finalmente è andata in onda, debuttando per la prima volta sui canali Sky.

Tutti i capisaldi del programma che lo hanno reso così popolare sono al loro posto, compreso Costantino Delle Gherardesca alla conduzione. I concorrenti anche questa volta sono divisi in coppie e, zaino in spalla, hanno cominciato la loro avventura.

Il momento più commovente della prima puntata di Pechino express 2022

A regalare il primo momento commovente di questa edizione è stato Fru dei The Jackal che si è commosso per le due TikToker in gara che hanno visibilmente accusato il colpo dopo la prima tappa del game show: “Le ho viste abbandonate in strada”, ha spiegato Fru.

“Questo viaggio ci sta facendo scontrare con tantissima generosità nel mondo: io che ho poca fiducia nel mondo invece sto scoprendo dei lati molti belli dell’umanità. Facendo un programma in cui devi chiedere una mano hai a che fare con persone incredibilmente generose, e questa cosa mi sta cambiando davvero” ha spiegato lo stesso Fru, che gareggia in coppia con Aurora.

“Fru che piange è troppo tenero, non ce la faccio”, “si è messo davvero a piangere per le due ragazze, mi sento male, piccolissimo” hanno scritto gli utenti su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Sky