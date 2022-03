Pechino Express, le papere della prima puntata: i momenti più divertenti

La prima puntata di Pechino Express 2022 ha regalato momenti divertenti agli spettatori

È finalmente andata in onda, per la prima volta su Sky, la prima puntata di Pechino Express 2022. L’adventure game riparte dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Tutto è rimasto praticamente invariato rispetto alle scorse edizioni, con la gara con zaino in spalla, i passaggi e i pernottamenti di fortuna. Al timone della conduzione c’è sempre Costantino Della Gherardesca, a cui si deve gran parte del merito del successo longevo di questo format.

I momenti esilaranti della prima puntata di Pehino Express 2022

Nuove coppie di concorrenti hanno cominciato a darsi da fare e a regalare al pubblico i primi momenti divertenti. Come ha fatto ad esempio Helena Prestes che forma con Nikita Pelizon la coppia Italia-Brasile, che per l’eccessivo entusiasmo stava quasi per finire sotto a una macchina.

Oppure Alex Schwazer e Bruno Fabbri, sorpresi dalle telecamere a fare pipì contro un muretto.

Sui social i fan stanno seguendo con grande interesse il programma e non mancano i primi commenti: “Poverina, si sarà fatta malissimo ma non smetto di ridere”, “Ma quei due fanno pipì?!”, “Nemmeno ha iniziato e già rischia la morte!”

Foto: Ufficio Stampa Sky