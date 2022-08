Natalia Estrada non va alle nozze di Giorgio Mastrota, il motivo della sua assenza al matrimonio. Cosa svela l’ex marito 

Giorgio Mastrota si sposa. La sua prima moglie, Natalia Estrada, non ci sarà

Giorgio Mastrota, volto per eccellenza delle televendite italiane, si sposa: dopo più di dieci anni d’amore con Floribeth Gutierrez, i due convoleranno a nozze a Bormio, in Valtellina, dove vivono da tempo.

Per Mastrota si tratta del secondo matrimonio: il primo, trent’anni fa, fu con Natalia Estrada. Oggi tra i due i rapporti sono distesi. La loro figlia, Natalia Junior, li ha anche resi nonni. TgCom 24 ha svelato che Natalia Estrada non sarà presente al matrimonio. In una recente intervista di Giorgio Mastrota si evince anche il perché.

Proprio lui infatti nel 2019 aveva dichiarato che “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti […] Ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”.

La cerimonia si terrà in provincia di Sondrio, dove Giorgio e Floribeth si sono trasferiti, e sarà con rito civile, la festa si terrà in un agriturismo della zona che propone cucina tipica valtellinese.

Nel 2022 Giorgio Mastrota dice il suo secondo sì. Lui e Floribeth Gutierrez si giureranno amore eterno e sono già in corso i preparativi per festeggiare al meglio il loro grande giorno.

Nella lista degli invitati però non compare il nome di Natalia Estrada, ex moglie di Mastrota ed è lui stesso a spiegare perché l’ex attrice spagnola non parteciperà alle nozze.

“Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo, ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner“ ha detto in una intervista al settimanale Vero.

Giorgio e Natalia sono stati sposati dal 1992 al 1998 e hanno una figlia, Natalia Jr, che meno di un anno fa li ha resi nonni.

Che fine ha fatto Natalia Estrada

A differenza del suo ex marito, Natalia Estrada ha abbandonato da tempo il mondo dello spettacolo.

Dopo essere divenuta famosa grazie alla partecipazione nel film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, negli anni ’90 si dedicò al cinema e alla televisione. Negli anni 2000 però decise di mettere fine alla sua carriera da showgirl e attrice, abbandonando le scene.

Dal 2006 è legata ad Andrea Mischianti con il quale vive in Piemonte dove condivide con lui la sua passione per i cavalli. La coppia gestisce un ranch e Natalia si dedica all’equitazione e all’allevamento di bestiame. Non è raro incontrare l’ex moglie di Giorgio Mastrota in giro per l’Italia alle fiere a tema dedicate agli animali.

