Nasa, gli UFO mai visti così: spunta filmato di 20 minuti

È diventato virale sui social un video realizzato dalla Nasa che mostrerebbe un Ufo che sorvola la Terra. Nel filmato si vede un oggetto non identificato che sembra osservare il nostro Pianeta dall’alto per un lasso di tempo piuttosto lungo e che poi va via all’improvviso.

Il video ha davvero dell’incredibile. Secondo quanto riferito da Scott Waring, un appassionato della materia che lo ha condiviso sul suo canale YouTube, sarebbe stato girato dalla Stazione Spaziale Internazionale.

L’occhio della telecamera della Nasa intravede un Ufo e iniziare a zoomare su quello strano oggetto che si muove nello spazio, sopra la Terra. Il velivolo, per quanto appare nel filmato, ha una forma a cono e avrebbe le dimensioni di un autobus.

La scena dura circa 20 minuti e poi, lentamente, l’Ufo va via, sfrecciando verso l’alto e lasciandosi dietro una scia di luce verde.

Nel pubblicare il video della Nasa che riprende l’Ufo nei cieli sopra la Terra, Waring commenta di non aver mai visto un oggetto volante a forma di cono.

La presenza di quello strano oggetto richiama l’attenzione degli addetti dell’Iss. Quando vedono l’immagine dell’Ufo, i lavoratori della Nasa ne seguono i movimenti fino a quando non va via dall’inquadratura.

“Se è militare, allora è una tecnologia aeronautica americana segreta” osserva l’appassionato di ufologia.

Intanto, dalla Nasa non sono arrivate comunicazioni sulla vicenda. Il mistero, per ora, resta.

https://t.co/7G9Hp8aMBw Any one have any answers or comments about this video of a UFO for 22 mins?!?

— Victor Gatehouse (@bonocat204) February 23, 2020