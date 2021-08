La Nasa ti paga per una missione simulata su Marte: ecco i requisiti richiesti

Se il vostro sogno è sempre stato quello di vivere su un altro pianeta, la NASA sta cercando persone che vogliano provare una missione simulata su Marte. Ecco i requisiti.

Se il vostro sogno è sempre stato quello di diventare astronauti o magari di vivere su un altro pianeta, potrebbe diventare realtà: la NASA sta cercando persone che vogliano provare una missione simulata su Marte. Ma non è tutto: i volontari saranno pagati dall’ente spaziale statunitense! Curiosi? Andiamo a vedere insieme quali sono i requisiti per partecipare al progetto.

Vivere su Marte in una missione simulata: la NASA sta cercando persone che vogliano provare a vivere su un altro pianeta. Photo Credits: Shutterstock

La missione NASA per andare a vivere su Marte

Partiamo dal principio. La NASA ha recentemente annunciato una missione per vivere su Marte in maniera del tutto simulata. L’esperimento durerà un anno e si terrà al Johnson Space Center di Houston.

Verrà scelta una squadra che vivrà in un ambiente di 160 metri quadri al fine di simulare l’esperienza della vita su Marte in tutti i suoi aspetti: isolamento, accesso limitato alle risorse e alimentazione da astronauta.

In realtà, i requisiti per accedere sono piuttosto severi: bisogna essere cittadini statunitensi o residenti negli USA; bisogna avere un’età compresa tra i 30 e i 55 anni; bisogna essere dei non fumatori; bisogna avere una laurea in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

La missione per la simulazione della vita sul pianeta rosso sarà basata sulla realtà virtuale

Il termine per consegnare la domanda di partecipazione è il prossimo 17 settembre, e la missione NASA (completamente retribuita), partirà nell’autunno 2022.

La missione NASA per la simulazione della vita su Marte sarà basata sulla realtà virtuale, ma comprenderà molte attività di gruppo in un ambiente costruito per rendere nei minimi dettagli tutto ciò che potrebbe vedersi sul Pianeta Rosso.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock