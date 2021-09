Supervulcano più pericoloso al mondo si trova in Italia: qual è e la situazione attuale

Il supervulcano più pericoloso del pianeta si trova in Italia, ai Campi Flegrei: cosa sta succedendo in questi giorni

In molti non sanno che il supervulcano più pericoloso del pianeta non si trova in terre remote come le Hawaii, l’Islanda e la Nuova Zelanda: è invece proprio in Italia ed esattamente ai Campi Flegrei, a un passo dalla città di Napoli. Ma quali sono i rischi di questo supervulcano? E quale la sua attività? Andiamo a vedere cosa sta succedendo in questi giorni.

Photo Credits: Shutterstock

Quest’anno sono state decine le scosse registrate dall’osservatorio del Vesuvio e il massimo epicentro è avvenuto alla Solfatara. Uno sciame sismico che ha allarmato sia i residenti che gli esperti della zona. Le scosse dell’ultimo periodo sono di magnitudo 0.5, e seppur molto piccole sono in grado di mettere comunque in allerta, data l’area geografica molto particolare.

Campi Flegrei: il supervulcano più pericoloso del pianeta

Andiamo con ordine. A due passi dal centro di Napoli si trova il supervulcano dei Campi Flegrei, considerato il più pericoloso del pianeta e l’unico supervulcano d’Europa. La sua formazione risale a circa 39mila anni fa e comprende un’area piuttosto vasta. I supervulcani, infatti, si differenziano dai vulcani ‘semplici’ per via delle loro enormi dimensioni, che possono raggiungere le diverse decine di chilometri.

Inutile dunque dire che i Campi Flegrei costituiscono un’area ad alto rischio, per questo motivo sottoposta a costante sorveglianza dall’Osservatorio Vesuviano.

Sciame sismico ai Campi Flegrei: cosa sta succedendo

Dato che quello dei Campi Flegrei è il supervulcano più pericoloso del pianeta, la sua attività viene tenuta costantemente sotto controllo dall’Osservatorio Vesuviano. In questo periodo, leggendo i bollettini, il supervulcano si è dato molto da fare.

Tuttavia, stando al bollettino dell’Osservatorio Vesuviano, non si registrano particolari variazioni dello stato di salute dei Campi Flegrei né si evidenziano elementi tali da suggerire evoluzioni significative, almeno nel breve termine.

Perché Campi Flegrei è il supervulcano più pericoloso al mondo?

Il problema maggiore della zona dei Campi Flegrei è l’altissima densità abitativa locale. Si tratta infatti dell’area vulcanica più popolata del mondo. Solo Napoli e il suo hinterland superano i tre milioni di abitanti e quasi un terzo dell’intera popolazione partenopea si trova a ridosso dell’area flegrea.

Anche una piccola eruzione potrebbe causare un’evacuazione di massa non indifferente, con le conseguenze logistiche che ne deriverebbero. La zona rossa flegrea, in caso di eruzione, potrebbe essere invasa dai flussi piroclastici, che rappresentano una fenomenologia vulcanica particolarmente distruttiva.

Inoltre, il supervulcano dei Campi Flegrei dal mese di dicembre 2012 è stato posto dalla Commissione Grandi Rischi al livello giallo di allerta vulcanica, in quanto presenta una condizione di irrequietezza di difficile interpretazione.

Photo Credits: Shutterstock