Monete da 2 euro che valgono una fortuna: le 7 monete dal valore anche di 2000 €

Monete da 2 euro che valgono una fortuna: quali sono e come riconoscerle

Tra le monete che circolano in Europa, ce ne sono alcune coniate in edizione limitata. Sono le più prestigiose, legate a eventi speciali e la maggior parte di esse sono monete da 2 euro.

Flooxer Now ha interpellato alcuni esperti in materia per individuare le monete commemorative da due euro attualmente più preziose: alcune possono valere fino a 2000 euro.

La moneta che San Marino ha fatto coniare nel 2004 dopo aver aderito all’euro, vale tra i 130 e i 200 euro.

Le 100mila monete coniate dallo Stato Del Vaticano nel 2005 per celebrare la giornata mondiale della Gioventù possono valere anche più di 300 euro ciascuna.

Malta nel 2011 ha preparato una moneta da 2 euro per festeggiare le elezioni: vale tra i 15 e i 25 euro.

Nel 2009 la Spagna ha coniato 100mila monete con un errore nel disegno delle stelle europee: ognuna vale circa 20 euro.

La Slovenia nel 2007 ha celebrato i 50 anni dei trattati di Roma con 40mila monete da 2 euro coniate per l’occasione: ognuna vale fino a 50 euro

Ci sono solo 2000 esemplari della moneta da 2 euro coniata dal principato di Monaco nel 2007 in onore di Grace Kelly: il valore di ogni singolo pezzo è tra i 2000 e i 2500 euro.

Quelle di Monaco sono monete rare e coniate con una qualità superiore, che ne aumentano il valore: anche la moneta coniata nel 2005 per l’anniversario della fortezza sulla rocca di Monaco può valere 1500 euro.