Million Dollar Baby, ecco cosa significa ‘Mo cuishle’

Il 27 febbraio 2005 è stato premiato Million Dollar Baby: scopriamo alcune curiosità sul film

Era il 27 febbraio 2005, quando alla settantasettesima edizione degli Oscar Million Dollar Baby trionfò. Il film fu diretto e interpretato da Clint Eastwood con una delle attrici più sensuali degli ultimi anni, Hilary Swank, nei panni della protagonista Maggie Fitzgerald. Il progetto ottiene sette nomination e quattro Oscar, miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista.

Million Dollar Baby, cosa c’è dietro al ‘Mo cuishle’

Million Dollar Baby narra la storia di Maggie una giovane cameriera con la passione per il pugilato che riesce a convincere l’anziano Frankie Dunn ad allenarla e a fare da manager. Tanto impegno e forza di volontà, per non parlare di determinazione e tenacia faranno sì che diventi una campionessa di boxe, anche se nel corso del match per il titolo mondiale, una scorrettezza dell’avversaria la condanna alla paralisi.

Un film ricco di imprevisti, colpi di scena e temi interessanti hanno reso la pellicola un vero e proprio capolavoro. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo insieme cosa significa ‘Mo cuishle’. Essa racchiude la vera essenza del film e il significato più profondo è: “Mio tesoro, mio sangue”

La critica ha giudicato la pellicola come una delle migliori al mondo per vari motivi: dalla scelta dei temi trattati a quella dei personaggi. Hilary Swank è considerata una degli attori più bravi tanto da vincere per due volte un premio oscar. Sa come lasciare il segno e il pubblico non può fare a meno di seguirla.

Il film prende spunto da tre racconti di Jerry Boyd: “The Monkey Look”, “Million $$$ Baby” e “Frozen Water”. Lo scrittore di tali capolavori è morto un mese dopo aver ricevuto la notizia che il regista Clint Eastwood aveva acquistato i diritti per produrre una pellicola ispirata ai suoi racconti.

