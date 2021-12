Masterchef, non era mai accaduto prima nel programma: cosa vedremo stasera

Masterchef questa sera: cosa succederà ai concorrenti e quali prove dovranno affrontare? Tutti i dettagli

Masterchef 11 sta per tornare con un’altra imperdibile puntata. Su Sky e in streaming su Now i telespettatori potranno seguire il nuovo gruppo che dovrà conquistare la vittoria. Proprio stasera potremo conoscere i partecipanti che si sono aggiudicati la Masterclass del 2021 e saranno pronti a consumare i fornelli dello studio.

Ecco chi è stato scelto per iniziare l’avventura in cucina: Andrea, Andrealetizia e Nicky Brian, Anna, Bruno, Carmine, Christian, Dalia, Elena, Federico, Gabriele, Giulia, Lia, Mery, Mime, Nicholas, Pietro, Rita, Tina, Tracy.

Masterchef 11, cosa succederà nella puntata di questa sera

La serata si aprirà con la Mistery Box che per la puntata sarà trasformata in una casa delle favole, ricoperta di marshmallow e biscotti colorati. Ognuno avrà la sua e sotto ad essa non ci saranno dolci ma cibi che porteranno i partecipanti indietro nel tempo, alla scoperta di storie fantastiche e mondi incantati.

L’obiettivo della prima prova sarà quello di creare un piatto unico e inimitabile che porti i giudici in vita parallela e ricca di fantasia. Chi riuscirà a superare il primo step?

In occasione dell’Invention Test, il primo ospite di questa edizione è Marie Robert, chef del Café Suisse di Bex. Direttamente dalla Svizzera ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni.

Per finire la prova esterna. Essa avverrà nel cortile della Reggia di Monza, alla Villa Reale, dove i concorrenti dovranno realizzare per la prima volta un servizio dedicato completamente alla pasticceria. Trentuno persone giudicheranno il lavoro. Tra i presenti ci saranno coloro che hanno fatto la storia dei dolci come i Mastri Pasticceri Italiani e i Maestri Fornai dell’associazione Fornai di Milano, e la sfida si baserà sui dolci al forno e dolci al cucchiaio. Chi non riuscirà a superare il compito dovrà indossare grembiule nero del Pressure Test.

FOTO: Ufficio stampa Sky