Masterchef 11 sta per tornare con un’altra imperdibile puntata. Su Sky e in streaming su Now i telespettatori potranno seguire il nuovo gruppo che dovrà conquistare la vittoria. Proprio stasera potremo conoscere i partecipanti che si sono aggiudicati la Masterclass del 2021 e saranno pronti a consumare i fornelli dello studio.

FOTO: ufficio stampa Sky