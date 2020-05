Mascherina chirurgica come indossarla, trucco per farla aderire al viso

Mascherina chirurgica, come indossarla? Arriva un tutorial che ci spiega come fare per farla aderire perfettamente al viso.

Nella lotta contro il coronavirus COVID-19 c’è uno strumento indispensabile e obbligatorio come la mascherina chirurgica: indossarla può aiutarci a proteggere noi e chi ci sta accanto, sebbene ci sia un particolare quesito che in tanti si pongono. Qual è il metodo migliore per indossarla? Esiste qualche trucco?

Mascherina chirurgica: come indossarla per proteggerci dal coronavirus

Come sappiamo, il governo italiano ne ha imposto il prezzo di vendita a 50 centesimi e quindi in questa fase 2 ne vedremo probabilmente molte in giro. Ma in tanti non hanno ancora capito come mettere una mascherina chirurgica e perché bisogna indossarla.

Innanzitutto, c’è da dire che le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente. Esse offrono alcune caratteristiche come la resistenza agli schizzi, la traspirabilità, l’efficienza di filtrazione batterica e la pulizia da microbi.

Il tutorial sulle mascherine del medico di Abu Dhabi: ecco come si indossano

A darci una mano arriva una dottoressa del Corniche Hospital di Abu Dhabi, che ha pubblicato sui social network un importante video tutorial. Nel filmato, in pochi e semplici passaggi, ci mostra quindi come fare per mettere la mascherina chirurgica in modo che aderisca perfettamente al nostro viso, impedendo ogni possibile fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline che potrebbero trasmettere il virus.

I passaggi su come indossarla sono pochi e molto semplici: piegare la mascherina chirurgica orizzontalmente a metà, annodare gli elastici laterali ai bordi della mascherina, riaprirla in modo che abbia un aspetto concavo e quindi metterla in modo che copra naso e bocca.

The right way to wear a surgical mask for ultimate protection against airborne viruses Learn before you burn#CoronaVirusSA pic.twitter.com/J0RF7E5dvo — news for you 🗨️ (@newsforyouSA) May 5, 2020

La guida è estremamente semplice e, francamente, ne avevamo bisogno. Tra l’altro, sapevate che le mascherine si possono anche disinfettare in modo da riusarle?

