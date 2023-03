Le candidature fino all’8 maggio su myllenniumaward.org, sezione My city, premio speciale Yourban2030: chi si aggiudicherà il premio vedrà la sua opera trasformata in NFTs e guadagnerà 2000 euro

La no profit Yourban 2030 di Veronica De Angelis chiama a raccolta i giovani artisti digitali e chiede loro di immaginare la città del futuro, con un focus sul concetto di mobilità sostenibile: in palio c’è l’M-Factor: Move Forward, un premio speciale offerto dal Myllennium Award che permetterà ad un giovane artista under30 di vedere la sua opera trasformata in NFTs e inserita sulla piattaforma di REASONED ART, oltre che di guadagnare 2000 euro.

Per la prima volta Yourban 2030 affronta e si confronta con l’arte digitale, come momento di riflessione e di incontro intergenerazionale e lo fa utilizzando proprio gli articoli di quell’Agenda 2030 che porta nel nome: l’articolo 11, città e comunità sostenibili; l’articolo 13, lotta contro il cambiamento climatico; l’articolo 9, imprese innovazione e infrastrutture. Come ci muoveremo nelle città del futuro? A piedi, in bicicletta, con il car sharing: le smart city del futuro dovranno essere designate a misura di sostenibilità.

Myllenium Award: come partecipare alla call

Lo sanno bene dalle parti del Il Myllennium Award, il laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento: il premio, giunto alla nona edizione, offre ai giovani under 30 strumenti concreti per sviluppare a pieno le proprie attitudini e competenze e li rende protagonisti del processo di innovazione del Paese.

L’opera di arte digitale dovrà avere una lunghezza massima tra i 15 e i 60 secondi, e deve essere spedita in formato Mp4 in alta risoluzione. L’opera può anche avere un audio originale. L’opera vincitrice riceverà un premio in denaro di 2000 euro, verrà trasformata in un NFTs e inserita sulla piattaforma di REASONED ART, startup italiana dedicata alla Crypto Arte, ovvero arte digitale certificata tramite tecnologia NFT e scambiata sulla blockchain.

Il Myllennium Award è il premio multidisciplinare dedicato agli under 30, patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Lazio. Vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività. Per maggiori informazioni su Myllennium Award: http://myllenniumaward.org/.