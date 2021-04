Lol: chi ride è fuori, quante puntate? Cosa rivela Fedez sui social

È il programma del momento ed ha conquistato tutti con la sua genuinità: LOL chi ride è fuori sta per finire. Quante puntate mancano

Il 1° di Aprile su Amazon Prime Video ha fatto il suo debutto LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi. Un format in cui la risata è assicurata nonostante l’intento dei partecipanti, sia quello di restare impassibili. Si tratta infatti di una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari.

Prodotto da Endemol Shine Italy, LOL ha conquistato il pubblico divenendo argomento in tendenza su tutti i social. Amazon ha messo a disposizione per prima 4 puntate, ma per scoprire chi tra Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, The Jackal’s Ciro e Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna è riuscito a vincere il montepremi finale dovremo aspettare giovedì 8 Aprile.

Verranno infatti rese disponibili le ultime puntate che contrariamente a quanto detto da Fedez in un primo momento non sono 8 ma 6. Un errore che ha gettato un po’ nello sconforto i tanti fan del programma che speravano di avere più puntate a disposizione per ridere in maniere leggera e sincera. Un momento di evasione più che mai necessario visto il complicato e pesante periodo che stiamo vivendo.

Visto lo straordinario successo siamo certi che LOL chi ride è fuori vedrà sicuramente una seconda stagione; nell’attesa non resta che godersi a pieno le ultime ore di risate!

