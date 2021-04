Il 1° di Aprile su Amazon Prime Video ha fatto il suo debutto LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi. Un format in cui la risata è assicurata nonostante l’intento dei partecipanti, sia quello di restare impassibili. Si tratta infatti di una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari.

Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios