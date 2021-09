Laura Ziliani, la figlia Silvia sull’accusa di omicidio: cosa dichiara ai microfoni di Chi l’ha visto

"Assolutamente no", una delle figlie di Laura Ziliani indagata per l'omicidio della madre, risponde alle domande di Chi l'ha visto.

Proseguono le indagini sulla morte di Laura Ziliani e Federica Sciarelli nella puntata di Mercoledì 29 Settembre affronterà l’argomento. Per l’omicidio della donna, 55 anni scomparsa lo scorso maggio e il cui corpo è stato ritrovato ad agosto, la Procura di Brescia ha indagato le due figlie Paola (27 anni) e Silvia (19) e il compagno della maggiore Mirto Milani.

Una vicenda che ha ancora molti punti oscuri, incongruenze, misteri; come il motivo che avrebbe portato all’uccisione di Laura. Si tratterebbe di questioni legate all’eredità?

Per il momento i tre indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere; ma raggiunte dall’inviata di Chi l’ha visto, una delle due ragazze ha proclamato la loro innocenza.

Mentre Paola la maggiore ha risposto con un conciso “Non abbiamo niente da dire”, Silvia che in un primo momento era stata in silenzio, ha deciso di parlare. Alla domanda diretta della giornalista “Siete state voi o no ad avvelenare vostra mamma?”, la ragazza ha risposto con un deciso “Assolutamente no”.

