Ospite di Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Rai 1, Valentina Persia ha parlato del rapporto con il fratello Vincenzo e della disabilità.

Tra gli ospiti che, mercoledì 15 novembre, Caterina Balivo ha accolto nel suo salotto pomeridiano su Rai1 c’è stata anche Valentina Persia. A La Volta Buona, l’attrice e comica italiana ha condiviso con il pubblico riflessioni e momenti di vita a riflettori spenti, a partire dal rapporto con il fratello Vincenzo e la disabilità.

“Vincenzo è veramente tanta roba e non perché è speciale”, dichiara Persia con commozione. “Odio molto quando sui social mettono la foto di un piccolo bambino ‘speciale’ e scrivono ‘La mia mamma dice che nessuno mi farà oggi gli auguri perché è il mio compleanno’. Sono ragazzi normali. Non bisogna mettere una foto, perché quella acutizza e bullizza quella persona in quanto diversa per prendere like. Fate schifo”.

Screenshot da video ufficio stampa

E aggiunge: “Sono ragazzi che danno tanto perché sono ragazzi semplici, puliti. Come il bambino piccolo che non ha preconcetti e quando ti dice una cosa, la dice con il cuore. Io e la mia famiglia siamo persone fortunatissime perché se non ci fosse stato Vincenzo, io oggi non sarei qua”.

LEGGI ANCHE: — ‘Raffa’, la prima docuserie dedicata alla Carrà dal 27 dicembre

Valentina Persia è solo uno dei volti noti dello spettacolo della puntata in cui Caterina Balivo ha incontrato anche Paolo Ruffini, Giovanni Terzi e Giada Lini, direttamente da Ballando con le Stelle. A seguire, giovedì 16 novembre, a La Volta Buona sono attese la Signora Coriandoli e Flora Canto mentre, venerdì 17 novembre, ci sarà Adriano Pappalardo.

La Volta Buona va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, dalle 14.00 alle 16.00 in compagnia di Caterina Balivo.

Immagini raiplay.it