Arriva su Disney+ durante le festività natalizie ‘Raffa’, docuserie originale dedicata alla regina della tv e icona internazionale Raffaella Carrà.

Disney+ ha svelato la data di uscita dell’attesissima docuserie Raffa, un viaggio esclusivo nella vita di Raffaella Carrà, icona della cultura pop amata in tutto il mondo. La produzione, firmata Fremantle, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 27 dicembre. Diretta dal talentuoso Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina insieme a Barbara Boncompagni, la serie promette di svelare il lato segreto di una delle artiste più celebri e misteriose d’Italia.

Locandina da Ufficio Stampa

Regina della TV e simbolo di libertà, Raffaella si è affermata nel panorama internazionale con oltre 60 milioni di dischi venduti. La docuserie, composta da tre episodi da un’ora ciascuno, si propone di andare oltre l’immagine pubblica della Carrà, esplorando la donna dietro alla celebrità. Amata da un pubblico vastissimo per oltre 50 anni, Raffaella è un enigma senza chiave, gelosa del suo privato e combattiva nel mondo degli uomini.

La narrazione prende avvio dall’infanzia in Romagna, segnata dall’abbandono paterno, per affrontare poi svariati aspetti inediti. Tra questi, il flirt con Frank Sinatra, i grandi amori, il dolore per una maternità mancata e le crisi che hanno segnato la sua carriera. La dualità tra la diva Carrà e la vulnerabile Raffaella Pelloni si svela attraverso immagini iconiche e materiale esclusivo dell’archivio privato, accompagnato da testimonianze autentiche di chi ha condiviso la vita con lei.

Immagini da Ufficio Stampa