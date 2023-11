L’Università di Napoli Federico II conferisce un nuovo titolo accademico al dottor Andrea Bocelli. Le parole del tenore.

Andrea Bocelli è stato insignito della Laurea magistrale Honoris causa in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali dall’Università di Napoli Federico II. La cerimonia si è svolta nell’Aula magna dell’ateneo davanti a una platea gremita di docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni che hanno applaudito il tenore per la nuova onorificenza.

“Sono onorato, è un grande attestato di stima, ma io sono solo un cantante di provincia”, ha dichiarato l’artista che lo ha sempre contraddistinto. Si tratta della quinta laurea per Andrea Bocelli, che ha ottenuto il primo titolo in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa da giovane. Successivamente, nel 2013, ha conseguito una laurea in Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica Giacomo Puccini de La Spezia.

Foto da Ufficio Stampa

Le altre due lauree Honoris causa sono state conferite in Medicina dalla Jefferson University di Philadelphia (2023= e in Filologia Moderna dall’Università degli Studi di Macerata (2016). “Sono abituato a conquistare le cose sul campo”, dichiarava il tenore. Per poi aggiungere: “la notizia della laurea ad honorem mi ha sorpreso: ho pensato di essere su Scherzi a parte…”.

Prima di ricevere la laurea, Bocelli ha tenuto una lectio magistralis sulla bellezza della cultura e ha parlato delle attività della sua Fondazione, attiva dal 2011 a fianco delle persone più fragili. L’evento è avvenuto nell’ambito dei festeggiamenti per gli 800 anni dell’Università di Napoli, e Bocelli ha concluso la cerimonia esibendosi in due arie di Francesco Paolo Tosti. L’artista ha, infatti, proposto alla platea, La Serenata e L’Alba separa dalla luce l’ombra.

Foto da Ufficio Stampa