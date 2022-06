Jessica Selassiè, la madre della nuova fidanzata di Barù e quei like contro di lei poi cancellati

Jessica Selassiè al centro del gossip: dopo la rottura con Barù, cosa è successo all'ex gieffina? Spunta un dettaglio che sta facendo discutere

Sembrava una storia d’amore unica quella nata all’interno della casa più spiata d’Italia che ha visto per mesi Jessica Selassiè e Barù come protagonisti. I due hanno vissuto momenti strepitosi nel corso del Grande Fratello Vip e c’è chi stenta a credere che si siano lasciati.

Eppure, sui social è arrivata la notizia: l’ex gieffino si starebbe frequentando con un’altra ragazza di nome Ludovica. E c’è di più: è stata creata una fanpage a favore della nuova coppia.

Jessica Selassiè, la madre della nuova fidanzata la accusa: cosa è successo sui social

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha raccontato che un utente e fan della Selassiè avrebbe notato like sospetti, sotto alcuni commenti contro l’ex gieffina, da parte di una donna. Dopo un’analisi dettagliata si è scoperto che si tratta della madre di Ludovica Perissinotto, la nuova fiamma di Barù Gaetani.

La notizia è diventata virale tanto da scaturire una reazione insolita da parte della diretta interessata. La signora avrebbe fatto un passo indietro ed avrebbe eliminato i like così da calmare le acque sui social. Anche questo gesto non passa inosservato e qualcuno lo ha segnalato all’esperta di gossip che non ha perso occasione di pubblicare l’episodio su Instagram.

Nonostante tutto, i follower non riescono a trattenersi e sui social commentano con messaggi come: “Bell’esempio che dà alla figlia”. Poi ancora: “Mettere like ai commenti degli haters contro Jessica alla sua età, che vergogna”. Qualcun altro ha aggiunto: “Cosa non si farebbe per un po’ di notorietà! Che brutto esempio di madre”.

Ludovica Perissinotto, chi è la nuova fidanzata di Barù

La nuova fidanzata di Barù ha ventinove anni ed è originaria dell’Abruzzo. E’ una modella ed ha partecipato al concorso di Miss Italia. Vive a Milano ed ha frequentato la facoltà di Tutela e benessere degli animali all’Università per poi iscriversi allo IED.

In un’intervista ha raccontato come e quando ha intrapreso la carriera da modella che le sta recando ottimi risultati. “Devo tutto questo a Miss Italia, che è stata il trampolino di lancio. E poi l’organizzazione mi ha seguita nel periodo di preparazione. Ora ho vicino Patrizia Mirigliani che mi telefona, mi da consigli su come comportarmi, vestirmi. Non potrei desiderare di più”. Queste le parole riportate da Ilcentro.it

Tra i due funzionerà? C’è chi è incredulo e chi, invece, fa il tifo per loro. E voi cosa ne pensate?

