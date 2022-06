Il compleanno delle sorelle Selassiè si è rivelato un flop. Avrebbero dovuto dare un grande party in hotel il 9 giugno, ma il tutto è stato spostato al 22. Alla festa, però, si sono presentati pochi ospiti: dei cinquanta invitati previsti, se ne sono visti ben pochi. I fotografi vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite.

FOTO: @KIKAPRESS