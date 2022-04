Invictus Games, la gaffe con la bandiera dell’Ucraina: c’entra Megan Markle?

Clamorosa gaffe per la duchessa di Sussex agli Invictus Games, i giochi per veterani disabili fondati dal principe Harry d'Inghilterra

Si sono tenuti gli Invictus Games, i giochi per veterani disabili fondati dal principe Harry d’Inghilterra e per l’occasione i duchi di Sussex sono tornati in patria.

Nel corso dell’evento, Megan Markle è diventata una dei personaggi indiscussi visto che un suo gesto non è passato inosservato. Durante la manifestazione è stata ripresa mentre era intenta a disegnare la bandiera dell’Ucraina, ma qualcosa è andato storto.

Invictus Games, la gaffe di Megan è virale

Megan Markle non è passata inosservata, sia per la sua bellezza sia per quello che è riuscita a fare nel corso degli Invictus Games. Come contributo alla guerra è stata messa in opera la bandiera dell’Ucraina, simbolo di solidarietà nei confronti di tutte quelle vittime e delle persone che stanno soffrendo e combattendo.

C’è stato però un errore: la banda blu e quella gialla erano invertite, sottosopra rispetto alla bandiera ufficiale della Nazione presieduta da Volodymyr Zelensky. Tutto è avvenuto durante la lettura privata di un libro per i figli delle famiglie britanniche in gara agli Invictus Games che si sono svolti allo Zuiderpark.

A quanto pare la duchessa si stava concentrando sulla parola “peace” per accorgersi dell’imbarazzante errore.

Gaffe, chi si è accorto?

Sia i presenti che l’ufficio stampa non si sono accorti della gaffe, anche alcuni operatori di Netflix che hanno seguito la coppia nel loro primo viaggio in Europa dopo il famoso addio alla Royal family a gennaio 2020.

Le immagini, ormai virali, sono state scattate dal fotografo del loro matrimonio, Chris Allerton, e successivamente sono state rilasciate dall’ambasciata britannica.

L’evento non passerà in secondo piano, così come gli outfit strepitosi che Megan ha indossato durante le varie cerimonie. Chissà se i suoi look faranno parlare di più della gaffe che attualmente sta facendo il giro del web?

FOTO: @KIKAPRESS