Uno privato e uno pubblico: ecco perché la Regina Elisabetta festeggia due compleanni, anche se quest'anno salta la cerimonia pubblica

Il 21 aprile scorso la Regina Elisabetta ha spento 94 candeline. L’anziana sovrana ha trascorso la ricorrenza nel castello di Windsor, dove insieme al marito, Filippo, si è rifugiata a causa dell’emergenza coronavirus. Ma i fan della Royal Family sanno che la Regina Elisabetta festeggia due compleanni, uno privato nel giorno in cui è nata e uno pubblico, nel mese di giugno. Non tutti però sono a conoscenza del perché di questa particolare usanza.

Perché la Regina Elisabetta festeggia due compleanni

La tradizione di festeggiare il compleanno due volte pare risalga a Re Giorgio II ed sarebbe dovuta e semplici esigenze climatiche. Organizzare una cerimonia pubblica in onore del festeggiato reale è molto più semplice e gratificante durante una giornata di sole.

LEGGI ANCHE: — L’inaspettato regalo per la Regina Elisabetta da parte di Harry, Meghan e Archie: cosa le hanno regalato

Così, dopo che nel 1748 per la prima volta, la celebrazione annuale di Trooping the Colour – già esistente – venne associata al compleanno del Re, nato nel mese di novembre, particolarmente piovoso.

La parata militare di giugno dunque sembrava l’evento ideale per rendere omaggio al sovrano per il suo compleanno. L’evento,poi, fu ufficialmente e definitivamente ridisegnato come festa di compleanno dopo che Giorgio III divenne re nel 1760.

Quest’anno niente cerimonia pubblica

Come da tradizione, anche la Regina Elisabetta da quanto è salita al trono ha festeggiato due compleanni, circondata da figli e nipoti.

Quest’anno, però, dopo 68 anni di regno ininterrotto, l’anziana sovrana rinuncerà alla cerimonia pubblica, a causa della pandemia da Covid19. Insomma, niente colpi di cannone né parata militare né esibizione aerea della Royal Air Force.

Sua Maestà, che nelle scorse settimane ha tenuto un discorso alla nazione, ha festeggiato in privato il suo compleanno il 21 aprile con il Duca di Edimburgo, ricevendo gli auguri dei familiari in videochiamata.