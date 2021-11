Il Collegio, l’errore della quarta puntata online: i fan del programma si lamentano

Il Collegio e l'errore che non è passato inosservato: i fan non possono fare a meno di parlarne e su Twitter spuntano commenti...

E’ in arrivo un nuovo appuntamento di “Il collegio”, programma molto seguito su Rai2 che però la settimana passata è caduto nell’errore. Sono in tanti a chiedersi quale sia stato il motivo, la scelta da parte degli autori non è piaciuta al pubblico appassionato e non è passata inosservata.

Così la vicenda è diventata un argomento di dibattito sul web, ma cerchiamo di analizzare nel dettaglio l’evoluzione degli eventi. Cosa è successo?

Il collegio e l’errore che sta facendo discutere

La settimana scorsa la quarta puntata di “Il collegio” non è andata in onda poiché è stata sostituita dal match di Tennis Nitto ATP Finals. La scelta da parte della Rai non è stata vista di buon occhio dal pubblico ed inoltre tale decisione ha portato ad un calo immediato di ascolti.

C’è di più, l’episodio che non è andato in onda in prima serata è stato trasmesso in streaming su Raiplay ma il numero di share e ascolti non è stato quello sperato. Infatti, con questa genialata il programma ha raccolto poco più di 155.000 device/medi. Nei giorni a venire ha ottenuto altre fruizioni on-demand, ma circa il 10% del pubblico ha seguito la trasmissione in streaming.

I fan increduli

I fan del programma non hanno perso occasione di dire la loro al riguardo. L’errore da parte della Rai è ancora al centro del mirino e in questi giorni su Twitter non si parla di altro. Tra i commenti quelli che più sono saltati all’occhio sono:

“Domani, su Rai2 la QUARTA puntata de Il Collegio “contenuto spacciato la settimana scorsa per digital-only, che però ha raccattato SOLO meno di 200k views in streaming”.. L’alternativa è che sia un errore di scrittura e che diano la quinta..io confido nella prima alternativa..“

Un altro utente aggiunge: “Domani sera Rai 2 trasmetterà la QUARTA puntata de Il Collegio, saltata settimana scorsa a causa delle ATP Finals e mandata in onda in esclusiva su Rai Play. Con una rete più in salute (e vista Chelsea-Juve di #UCL su #Canale5), avrebbero rischiato di trasmettere già la quinta”.

Poi ancora: “Ho appena finito Il Collegio e che delirio aiuto, la prossima puntata sarà ancora peggio. Sperando che settimana prossima vada in onda la quinta puntata e non quella di oggi (la Rai oggi ha sbagliato con questa mossa)“.

Infine: “HELP Io vorrei capire una cosa semplice semplice, la puntata di stasera la replicano MARTEDÌ prossimo su Rai 2 o andranno avanti con la quinta puntata?“.

E voi cosa ne pensate? La Rai avrebbe dovuto rimandare la puntata?