Il Collegio, Maria Sofia e quel dettaglio sui peli: ‘commenti fanno venire i brividi’

Attaccata sul web per i peli sotto le ascelle, Maria Sofia Pia Federico de Il Collegio 6 risponde agli haters a modo suo.

Sta facendo discutere una clip de Il Collegio 6 pubblicata sui canali social di Maria Sofia, una delle alunne di questa nuova edizione del programma di Rai Due, nella quale compaiono commenti decisamente strani sui peli presenti sotto le ascelle della ragazza. Ma cosa sarà mai successo?

Maria Sofia insultata sui social per i peli sotto le ascelle: la ragazza de Il Collegio 6 risponde per le rime agli haters sui social network. Photo Credits: Ufficio Stampa Rai

Andiamo con ordine. La prima puntata del Il Collegio 6, dedicata al 1977, ha debuttato con un ottimo share, pari all’8,5% e picchi prossimi al 13%. Il programma è piaciuto soprattutto ai giovani tra gli 11 e i 19 anni ed è stato il programma di prime time della serata più commentato sui social.

Maria Sofia attaccata per i peli sotto le ascelle: la ragazza de Il Collegio 6 risponde agli haters

A proposito di social, Maria Sofia Pia Federico, una delle ragazze di quest’anno, ha pubblicato un breve video su TikTok, venendo subito attaccata per la presenza dei peli sotto le sue ascelle… Il filmato, non a caso, riportava la frase “nota il particolare”.

I commenti comparsi sotto il post, infatti, sono stati decisamente strani. Tra chi ha commentato scrivendo un “la foresta” che non lascia adito a dubbi a chi ha scritto di essere a cena e di aver smesso di mangiare dopo aver visto la scena.

In molti hanno fatto anche battutine, dicendo alla ragazza di non scordarsi che in Collegio è vietato portarsi il deodorante. Non è mancato chi le ha direttamente consigliato di radersi le ascelle, senza mezzi termini.

Inutile dire che la stessa Maria Sofia ha commentato quegli insulti riguardanti i suoi peli su Instagram, in una Stories dove ha scritto: “i commenti fanno venire i brividi. E no, fidatevi che non c’è nulla di strano nei peli sotto le ascelle”.

Photo Credits: Ufficio Stampa Rai