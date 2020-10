Dopo che è emersa la verità sulla finta aggressione subita, Iconize sbotta sui social contro Barbara D'Urso e la sua amica Soleil: ecco cosa ha detto

Marco Ferrero, alias Iconize, torna a parlare sui social dopo essere stato smascherato da Soleil e Barbara D’Urso. L’influencer aveva fatto credere a tutti di aver subito un’aggressione omofoba, mostrandosi col viso tumefatto. “Mi hanno picchiato perché gay” aveva detto in un video divenuto virale, conquistando messaggi di solidarietà da parte di tutti. Poi, si è scoperto che è stata tutta una messa in scena, come rivelato da Soleil, sua amica, che ha fatto persino leggere una chat con lui a Carmelita. Iconize avrebbe dovuto essere ospite a Live Non è la D’Urso per raccontare la sua versione dei fatti, ma non si è presentato. Ha però deciso di parlare usando il mezzo che gli è più congeniale: il web.

Iconize contro Soleil e Barbara D’Urso

A Iconize non è proprio andato giù come la vicenda sia stata trattata da Barbara D’Urso, nella cui trasmissione è andata in onda anche una ricostruzione video di quanto sarebbe successo. L’influencer, infatti, per procurarsi i lividi sul volto, si sarebbe ferito da solo con dei surgelati. Lui, ovviamente non ha apprezzato:

Sono state dette cose molto brutte e, a parer mio, questa non è televisione, ragazzi, è davvero uno schifo. Hanno ricreato quel filmino, tremendo e orribile, che mi fa accapponare la pelle. Predicano tanto di voler fermare il bullismo e cyber-bullismo, ma con questa storia ne hanno creato di più intorno a me. In questo momento io non sto bene, sto subendo tanto dolore e tanto male, le persone non riescono a capire

Il giovane ne ha anche per la sua amica, Soleil, che ha raccontato tutta la verità in televisione e sbotta:

La cosa che mi ha fatto molto male è stato essere venduto da una mia amica, perché sono stato venduto. Ha venduto uno dei suoi migliori amici in televisione in cambio di, non lo so, due spicci, un po’ di visibilità. Io un segreto non riuscirei mai a raccontarlo, tanto meno in diretta nazionale. Sfido chiunque di voi a fare una mer**ta del genere a un amico, io mi vergognerei. Parlare di cose mie passate, spu*****domi

Odio social contro di lui?

Il sospetto, ormai certezza, che Iconize abbia preso in giro tutti per tanto tempo, facendo credere di essere la vittima di un’aggressione omofoba, ha alimentato gli hater. In tanti lo hanno insultato dopo aver scoperto che quel pugno in faccia se l’era praticamente dato da solo, per far parlare di sé e avere visibilità. Ed è proprio a questi utenti carichi di odio nei suoi confronti, che Marco si rivolge