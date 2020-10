Iconize sbotta sui social

Soleil si difende dalle accuse di Iconize e lo fa attraverso le Ig Stories. “Io mi trovavo già in televisione per altri motivi, riguardanti la mia vita personale, quando Dayane Mello ha tirato fuori questa storia all’interno del Grande Fratello. In quel momento io, su Canale 5, secondo voi dovevo coprirlo, e cosa? Inventare e aumentare questa farsa in cui stava già vivendo da solo? Mi dispiace, questa non è la mia etica, non sono i miei valori” ha detto.

Poi sgancia un’altra bomba: “Ma soprattutto, se dobbiamo parlare di interesse economico e visibilità, vorrei ricordare che tutto questo lui lo ha fatto proprio per questo. Non vedeva l’ora di andare dalla D’Urso […] anche questa volta […] Lui addirittura si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andare in televisione e che quindi ci sarebbe andato solo con una certa quota. Ma di cosa stiamo parlando? Ora mi ritengo stanca di questa cosa, me ne tiro fuori e ci metto un punto”.

Foto: Kikapress