I calabroni assassini sono tornati, ecco cosa mangiano le terribili creature

Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, sono tornati i calabroni assassini.

Come spiega il Daily Mail, Nella stessa area si pensava che la temibile specie fosse stata debellata a fine 2020, dopo i primi avvistamenti avvenuti nel 2019.

Il calabrone assassino è molto aggressivo e attacca i nidi di api e vespe. È una specie che si rivela letale soprattutto per le api, già in difficoltà per altri motivi.

L’unica arma che resta agli specialisti della zona sono le trappole, per identificare la specie e seguirla fino ai nidi che hanno costruito in questi mesi.