L’orologio che segna la fine del mondo si trova a Roma: ecco quanto tempo abbiamo prima dell’apocalisse

I riflettori di tutto il mondo sono accesi sul cambiamento climatico e tra le iniziative per sensibilizzare c'è anche il "Climate Clock", l'orologio che indica quanto tempo rimane prima di superare la temperatura del pianeta fissata dagli scienziati.

L’orologio è stato pubblicato online nel 2015 e viene periodicamente aggiornato in base agli studi climatici. Il 4 novembre il Climate Clock è stato nuovamente aggiornato sulla base dei nuovi studi, tra cui il Sixth Assestment Report delle Nazioni Unite.

Le informazioni segnate dall’orologio sono preoccupanti. Rispetto all’epoca preindustriale, la temperatura è salita di +1,237 gradi.

Secondo i dati e i contatori aggiornati, intorno al 20 aprile 2032, quindi tra poco più di un decennio, verrà superata la fatidica soglia di 1,5 gradi, con conseguenze disastrose su scala mondiale per tutti gli ecosistemi.

L’orologio installato a Roma

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, a Roma è stato installato un orologio gigante: l’iniziativa è già presente anche in altre città: New York e Glasgow.

Il “climate clock” italiano si trova in Via Cristoforo Colombo a Roma e segna il tempo che ci rimane per sconfiggere il riscaldamento globale: ci restano sei anni e sette mesi.

Tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese dai vari Stati del mondo, compresa l’Italia. Lo scopo è frenare l’aumento della temperatura media della Terra.

L’installazione serve per sensibilizzare le persone sul tema così delicato. L’orologio segna anche la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili in tutto il mondo