Halloween, il posto segreto dove si nasconde il Conte Dracula: si trova a 10 minuti da Roma

Avete mai sentito parlare del Conte Dracula? Il noto personaggio vive in un posto a pochi passi da Roma: tutti i dettagli

A pochi km dalla Capitale si nasconde il Conte Dracula, il noto personaggio nato dalla fantasia di Bram Stoker nel 1897 ed ispirato alla figura storica di Vlad III di Valacchia, che successivamente è diventato oggetto di tanti film, cartoon, fumetti.

I turisti, i visitatori tra grandi e piccini potranno farsi accompagnare in un’avventura speciale e suggestiva che lascerà il segno e farà vivere la festa di Halloween in modo alternativo e originale.

LEGGI ANCHE:–La città di Halloween a 20 km da Roma: il fantasma che si fa sentire mentre cammini per le strade abbandonate

Il Conte Dracula, la storia del luogo misterioso

Si chiama Castello di Lunghezza il luogo dove si nasconde il Conte Dracula, caratterizzato da una porta segreta tra i cunicoli dei sotterranei del posto. Riccardo Bernardini, fondatore del parco Fantastico Mondo, ha scoperto il passaggio, i cui primi insediamenti risalgono all’età Paleolitica e a quella del bronzo.

Per molti anni i sotterranei sono stati abbandonati, ma in occasione di Halloween saranno aperti per l’arrivo di streghette, mostri, zombie e fantasmi che popoleranno il Castello.

Halloween al Castello di Lunghezza, cosa fare

Oltre a festeggiare Halloween in compagnia di figure speciali, il Conte Dracula potrebbe essere un’ottima alternativa per compiere il grande passo: la proposta di matrimonio. Avete mai pensato di organizzarla in un posto così suggestivo? I genitori dei piccoli viaggiatori, invece, potranno rinnovare la promessa di nozze proprio davanti al Conte che per l’occasione ha preparato una sorpresa speciale.

Il vampiro ha deciso di mostrare il suo lato buono e romantico e sarà accompagnato dalla sua pallida compagna Vampirella. I presenti, quindi, potranno conoscere il noto personaggio della letteratura e dei film in una versione pazzesca e insolita.

Manca sempre meno all’evento e i preparativi sono iniziati, siete pronti a vivere un’esperienza unica?