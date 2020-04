Gianluca Vacchi in quarantena gioca a golf sul tavolo da biliardo e fa impazzire i fan: 'Genio'. Prosegue la quarantena dorata di Mr. Enjoy.

Mentre gli italiani si chiedono effettivamente che cosa succederà nella fase 2, tra visite ai congiunti, parchi aperti, bar e ristoranti, c’è chi forse questi problemi non sente troppo l’urgenza di porseli. Si tratta di Gianluca Vacchi che, dalla sua dimora da far invidia non solo alla gente normale ma anche a tanti vip, continua a mostrarci come la vita in “reclusione” in realtà non sia tanto male… se sei uno degli uomini più ricchi del mondo e sei soprannominato Mr. Enjoy.

Gianluca Vacchi in quarantena: golf sul tavolo da biliardo

Mr. Enjoy è questo infatti il soprannome di Gianluca Vacchi: un totem guadagnato sul campo, mostrando quotidianamente su internet, anche con una notevole attenzione ai social più di tendenza, la capacità di divertirsi e farsi scivolare i problemi addosso, certo potendoselo permettere.

Un balletto, un ritornello sonorizzato con le natiche, un gioco sullo yacht. “Perle”, si potrebbe dire, che hanno fatto sì che Gianluca Vacchi raggiungesse la quota di quasi 15 milioni di follower su Instagram, pur non essendo attore, modello, sportivo ecc.

E se finora, tra i video più visti c’era quello a dir poco “storico” che lo ritraeva alle Maldive in un ballo scatenato con 3 modelle da capogiro, che gli è valso oltre 8 milioni di visualizzazioni, sta velocemente scalando la classifica dei più cliccati quello di poche ore fa, in cui l’imprenditore mostra al mondo intero un nuovo utilizzo del tavolo da biliardo.

Visualizza questo post su Instagram Quarantine fantasy activities…missing outdoor golf. Enjoy! #gvlifestyle #golf Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 25 Apr 2020 alle ore 8:47 PDT

Si tratta di un video che lo ritrae, in tenuta da manuale, sfruttare il tavolo da biliardo come campo da golf. Ad accompagnare il video è un commento chiaro, un messaggio preciso:

Quarantine fantasy activities…missing outdoor golf.

Enjoy!

Gianluca Vacchi, genio, patrimonio

Dalla sua quarantena dorata, dunque, anche Gianluca Vacchi soffre la clausura? A quanto pare sì. E se tra i suoi seguaci si alzano commenti che inneggiano alla sua “genialità”, non può non tornare alla mente una delle sue citazioni più celebri:

Il tempo è la risorsa principale da ricercare, perché è scarsa e non replicabile

Classe 1967, Gianluca Vacchi possiede il 30% dell’IMA, abbreviazione di I.M.A. Industria Macchine Automatiche, tra le principali aziende internazionali specializzate nel processo di confezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari, cosmetici, tabacco, tè e caffè, quotata alla Borsa di Milano dal 1995 e nell’indice FTSE Italia STAR dal 2001, oltre che in quello FTSE Italia Mid Cap.