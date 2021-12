GF vip, Miriana gelosa di Soleil per la sua vicinanza intima con Biagio: cosa ha detto su di loro

Miriana non riesce a trattenersi e esprime la sua gelosia nei confronti di Biagio e Soleil: tra i due sta nascendo qualcosa?

Sta per tornare il Gf vip con una nuova puntata in diretta questa sera su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto con le sue opinioniste a regalare tante sorprese ai telespettatori e ai concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sono passati solo pochi giorni dall’ultimo appuntamento, ma i colpi di scena non mancano mai e tra tutti è spuntata la gelosia di Miriana Trevisan per Biagio. Cosa sta succedendo?

Gf vip, Miriana e la gelosia per Biagio: tutti i dettagli

Tra Biagio e Soleil sembra stia nascendo qualcosa, dopo l’uscita di Alex Belli per la modella tutto sembra andare nel verso sbagliato ed è proprio il suo compagno a coccolarla e a supportarla.

Biagio, però, ha più volte dichiarato di provare qualcosa per Miriana Trevisan che dal canto suo si è sentita un po’ trascurata in questi ultimi giorni.

L’ex showgirl di “Non è la Rai” si è confrontata con gli altri coinquilini e in particolare con Jessica che ha voluto rassicurarla. “No a lui non interessa Sole, la sta aiutando perché la vede in difficoltà e perché l’ha vista piangere ma non gli interessa Sole, gli interessi te…fidati”. Ha affermato una delle principesse etiopi.

Il parere dei fan

In queste ultime ore sono tanti i telespettatori che non hanno perso occasione di commentare la vicenda più popolare all’interno della casa del Gf vip. Tra i vari messaggi, quelli più noti su Twitter sono:

“Miriana stava per parlare di nuovo di soleil e Biagio fa:”e basta devi fare sempre l’opinionista”.

“Il modo in cui Biagio vanta e osanna Soleil h24 e asfalta Miriana Trevisan h24 mi fa semplicemente volare Il Karma esiste grazie Biagio”

“Miriana continua a sparlare soleil ma ormai lasciamo perdere perché tanto è talmente ossessionata che mi fa quasi ridere, perciò focalizziamoci sul fatto che mente GM sparlava Biagio gli dice: “Ci sarà qualcosa che ti è piaciuto di sta ragazza“.

Sta nascendo una nuova coppia o ha ragione Jessica? Non ci resta che attendere altri dettagli e voi cosa ne pensate?

