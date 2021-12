GF Vip, Alex Belli entra di nuovo in casa? Le stories pubblicate non lasciano dubbi

Alex Belli entra di nuovo nella casa del GF Vip? Alcune sue Instagram Stories instillano il dubbio nei telespettatori. Cosa succederà?

Alex Belli entra di nuovo nella casa del GF Vip? Il dubbio sorge un po’ ovunque sul web, tant’è che in molti stanno immaginando che l’attore possa continuare anche la sua telenovela con Soleil Sorge. Ma cosa starà mai succedendo? E quali indizi stanno emergendo dai social?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Soleil svela l’unica volta che ha mentito alla produzione su Alex Belli: ecco quando è accaduto

Alex Belli entra di nuovo nella casa del GF Vip? Sul web spuntano alcuni indizi che sembrano anticiparlo. Ecco quali sono. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alex Belli entra di nuovo nella casa del GF Vip?

Andiamo con ordine. Secondo una buona parte dei telespettatori del GF Vip, vedere Alex Belli che entra di nuovo nella casa più spiata d’Italia non è affatto impossibile. Anzi, potrebbe succedere molto presto. Almeno a giudicare da quello che sta postando sui social network in queste ore.

Innanzitutto, Alex ha pubblicato una Instagram Stories che lo ritrae mentre al pianoforte suona e canta Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro. E, in particolare, le strofe iniziali: “Un po’ mi manca l’aria che tirava \ o semplicemente la tua bianca schiena”.

Si tratterà forse di una dedica alla bella Soleil? Oppure è soltanto un caso? O, meglio ancora, una provocazione dello stesso ex concorrente del GF Vip?

Alex agli studi Mediaset: cosa sta succedendo?

Ma a far discutere ancora di più è un’altra Storia, nella quale l’attore entra con la macchina nel parcheggio degli studi Mediaset di Cologno Monzese. È la prova inequivocabile che Alex Belli è pronto ad entrare di nuovo nella casa del GF Vip?

Secondo molti quelle stories non lasciano alcun dubbio. Secondo altri sono solo coincidenze… quale sarà mai la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset