GF Vip, Manuel esce stasera: cosa è accaduto stanotte con Lulù. Come ha reagito lei a poche ore dal suo abbandono

Manuel Bortuzzo sta per uscire dalla casa del Grande Fratello Vip e passa la sua ultima notte con Lulù, cosa è successo nel letto

Mancano poche ore alla nuova puntata del “Grande fratello vip” e il pubblico non sta più nella pelle, questa sera Manuel Bortuzzo uscirà dalla casa e lascerà definitivamente il programma.

I dubbi sono nati da quando Alfonso Signorini ha rivelato il proseguimento del reality fino a marzo, ma l’atleta sembra aver deciso: vuole abbandonare il gioco. Tra i vari motivi ce ne sarebbe uno che riguarda il suo stato di salute.

GF Vip, cosa è successo tra Manuel e Lulù stanotte

Sono passati quattro mesi dall’inizio del reality e i concorrenti in questo tempo sono riusciti a farsi conoscere e a tirare fuori i lati migliori e peggiori di ognuno. Manuel Bortuzzo ha stretto un’amicizia speciale con Lulù, una delle sorelle etiopi ed ora che tra i due sembrava esserci un equilibrio, l’atleta ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia.

Lulù si dichiarata fin da subito al suo compagno di gioco, rivelando i suoi sentimenti senza mai nascondersi. Manuel, inizialmente, è stato titubante ma poi si è lasciato andare ed ora i due sembrano felici.

Questa sera però l’atleta dovrà salutare la piccola Lulù che non sembra essere pronta a lasciare il suo amico. Intanto, hanno passato una notte intensa tra abbracci, baci e lacrime.

Su Twitter è spuntata una foto di Lulù e Manuel nel letto e alcuni utenti non hanno perso occasione di lasciare qualche commento come: “Cucciola mia lo sapevo che saresti stata così e so che da venerdì in poi sarà peggio e anche Manuel so già che starà malissimo, io già piango”.

Qualcun altro ha scritto: “Lulù che piange perché Manuel abbandonerà la casa a breve, che cucciola”.

E voi cosa ne pensate? Tra i due potrebbe nascere qualcosa anche fuori dalla casa del “Grande fratello vip”?

FOTO: gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset