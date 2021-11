GF Vip, ‘ti ingrassi e basta’: Lulù criticata pesantemente durante la notte. Cosa è successo

Clarissa ha criticato Lulù per un comportamento adottato durante la notte, cosa ha combinato questa volta la piccola della casa?

Il “Grande Fratello vip” è uno dei reality più seguiti negli ultimi tempi e da circa un mese e mezzo è iniziata la nuova stagione dove i concorrenti si stanno facendo conoscere dal pubblico italiano affezionato al programma. Tra i partecipanti preferiti dai telespettatori c’è Lulù, una delle sorelle e principesse etiopi che concorre insieme a Clarissa e Jessica.

La gieffina è finita al centro del mirino in diverse situazioni. Prima per la relazione con Manuel Bortuzzo, altro componente del reality. Tra i due c’è un flirt, ma per la principessa c’è qualcosa di più. Oggi, però, la concorrente è stata richiamata dalla sorella Clarissa per un altro motivo che ha spiazzato il web. Ecco di cosa si tratta.

Grande Fratello vip, le parole di Clarissa a Lulù

Lulù e altri concorrenti della casa del “Grande Fratello vip” sono soliti fare le ore piccole tra chiacchiere e coccole. Clarissa però sembra non essere contenta del comportamento adottato dalla sorella e glielo fa presente: “Hai la faccia sempre stanca quando ti svegli – ha detto a Lulù e poi ha aggiunto – Tipo sta qua a magna che ti ingrassi e basta“.

Lulù incredula alle accuse della sorella ha risposto: “Se voglio mangiare che problema c’è?”. Clarissa ha di nuovo preso la parola: “Ma vai a dormire e basta”. A quel punto la piccola della casa ha chiuso il discorso, affermando: “Basta, inutile stare a discutere su queste stronzate”.

Clarissa sconvolge il web: i commenti dei fan

Le parole che Clarissa ha rivolto a sua sorella Lulù non sono passate inosservate e molti fan del “Grande fratello vip” non hanno perso occasione di commentare l’evento con un Tweet.

Tra questi c'è chi ha scritto: "Clarissa che dice a Lulù di non mangiare la notte perché oltre che ad essere sfigata ingrassa pure, la follia proprio, lulu é magrissima e la prima cosa che le andrebbe concessa è proprio quella di prendere qualche chilo, non le fa mica male, follia proprio".

Qualcun altro ha aggiunto: "Clarissa:" è vergognoso che restate fino alle 5 svegli " (riferito a Sophie Lulu Sole e Alex che erano in sauna) e poi dice a lulu: "stai qua che magni e ti ingrassi" CLARISSA MA CHE PROBLEMI HAI???".

E poi ancora: "Ma Lulù potrà fare quello che le pare? addirittura clarissa che definisce lulu sfigata insieme agli altri notturni perché mangia la notte e che dovrebbe dormire quando Manuel va a dormire, ma perché non pensa a se stessa?".

E voi cosa ne pensate al riguardo? Date ragione a Lulù o a Clarissa che vuole dare a tutti i costi consigli alla piccola del gruppo?