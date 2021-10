GF Vip, Lulù l’ha rifatto nella notte: i fan preoccupati per quel gesto fatto in bagno

I fan sono preoccupati per Lulù Selassié e chiedono che esca dalla casa: cosa ha fatto la principessa in bagno, prima di andare a dormire.

Al Grande Fratello Vip Lulù è ormai sempre più al centro del mirino: non soltanto per quanto sta avvenendo con Manuel Bortuzzo ma soprattutto per quanto sembra faccia ogni volta in bagno. E voi? Vi siete accorti della principessa? In molti lo hanno fatto e si stanno decisamente preoccupando per lei…

Sono tantissimi i fan preoccupati per Lulù Selassié e quel gesto che ha fatto in bagno. In molti stanno chiedendo provvedimenti alla produzione, premendo affinché la concorrente sia fatta uscire dalla casa. Ecco perché.

GF Vip: Lulù Selassiè vomita in bagno?

La scena andata in onda al Grande Fratello Vip è stata abbastanza chiara: prima di andare a letto, Lulù Selassié si è chiusa in bagno e, stando ai rumori che si sono sentiti, avrebbe vomitato.

Un gesto chiaro ed estremamente preoccupante, che ha colpito profondamente i telespettatori. Questa, infatti, non sarebbe la prima volta che la principessa etiope fa una cosa del genere, che si sarebbe ripetuta anche nei giorni scorsi.

Per questo motivo, Twitter si è riempito di appelli nei confronti della produzione. In tanti stanno chiedendo che il Grande Fratello prenda coscienza della situazione di Lulù e la faccia così uscire dalla casa affinché possa curarsi.

Il timore è infatti che la concorrente possa soffrire seriamente di un disturbo alimentare, che sta preoccupando (e non poco) i fan del reality show.

Che cosa succederà adesso? Dopo quanto accaduto in bagno, Lulù lascerà la casa? La produzione raccoglierà l’appello dei telespettatori? Oppure è stata solo una svista generale? Lo scopriremo solo vivendo…

