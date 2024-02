Geolier è il secondo classificato a Sanremo 2024, molto amato dai giovani: Roma supera Napoli per gli ascolti

Geolier è uno degli artisti più ascoltato su Spotify che è arrivato ad un passo dalla vittoria di Sanremo 2024, vincendo, però, la serata delle Cover dove si è esibito con Gue e Gigi D’Alessio. Nonostante abbia origini napoletane, i dati di ascolti riferiscono che è Roma la città in cui viene più ascoltato.

Geolier, i dati di ascolto del cantante napoletano

Secondo i dati di Spotify, Geolier non solo è uno degli artisti più ascoltati degli ultimi tempi ma la Roma supera di gran lunga Napoli, la sua città d’origine. In primo luogo, sappiamo che sono 5,8 milioni di ascoltatori mensili che seguono il cantante napoletano.

La prima città è Milano con 1,5 milioni di ascoltatori, a seguire Roma con 850mila e la terza Napoli con 400mila. Poi Torino con quasi 300mila.

Perché Geolier non ha vinto il Festival di Sanremo?

Geolier era ad un passo dalla vittoria, strappatagli dalla sua collega Angelina Mango con il brano “La noia”. Eppure, fino ad inizio serata nella graduatoria provvisoria era proprio il cantante napoletano ad essere primo.

Bisogna sapere, però, che la classifica del televoto della serata finale segue un regolamento ben preciso. Infatti, anche se milioni di persone hanno votato Geolier ottenendo il 60% del voto da casa, per l’elenco ultimo è necessario fare la media voti finale e complessiva. In questo caso si è tenuto conto del 33% risalente ai giornalisti della sala stampa e del 33% da parte dei giurati che vanno a coprire circa 200 emittenti radiofoniche sul territorio nazionale. Dunque, il voto dei telespettatori vale solo un terzo. Il resto è ottenuto dalle categorie sopracitate.

Geolier vincitore serata Cover

“Sanremo 2024” resterà nella storia della musica di Geolier, vincitore della serata Cover e il più fischiato dell’Ariston. E proprio sull’episodio vergognoso tenutasi nella città dei fiori, il cantante napoletano ha riferito in conferenza stampa: “I fischi all’Ariston? E’ stato difficile esibirmi. I fischi sono un modo per esternare un parere. Ieri mi sono esibito davanti all’Ariston che fischiava, chi se ne andava. Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutre”.

(KIKA) – SANREMO – Da Roberto Vecchioni a Gianna Nannini, Skin, Riccardo Cocciante, Paola & Chiara: sono solo alcuni degli artisti che hanno deciso di supportare i concorrenti in gara durante la serata dei duetti, che come da tradizione precede il grand finale di sabato sera. Ecco le immagini della penultima serata del Festival di Sanremo, che ha visto protagonista, accanto ad Amadeus, Lorella Cuccarini. Questa la top 5 della serata: Alfa con Francesco Vecchioni, Ghali e RatChopper, Annalista e la Rappresentante di Lista e, al primo posto, Geolier con Luché, Gué e Gigi d'Alessio.

