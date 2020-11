Dopo settimane difficili, Francesco Totti torna a mostrarsi in prima persona sui social e pubblica una sua foto al sole: il cappellino però suscita qualche perplessità fra i fan!

Francesco Totti torna a mostrarsi sui social dopo la notizia della positività al Covid, che ha riguardato sia lui che la moglie Ilary Blasi: sulla vicenda c’è il più stretto riserbo ma siamo certi che l’ultimo periodo non sia stato sereno per Francesco, fra la morte del padre, proprio per Covid, e l’incubo della malattia, che ha colpito anche la mamma.

Francesco Totti cappellino mette in allarme i fan

Per questo motivo, rivedere Francesco in prima persona sui social è un segnale di speranza: nella foto l’ex Capitano giallorosso si mostra al sole, mentre indossa un cappellino rosso con il suo logo.

E’ proprio questo cappello a mettere in allarme i fan: il logo sul davanti mostra due T accostate, ma a prima vista potrebbe ricordare quello della Juventus.

Tra un complimento e l’altro infatti, tra i commenti al post sono spuntati anche alcuni fan che fanno notare la strana somiglianza fra il logo di Francesco Totti e quello della Juventus: solo una battuta, perchè certo nessuno mette in dubbio la fede romanista dell’ex Capitano giallorosso.





Non sappiamo se Francesco, Ilary e mamma Fiorella si sono negativizzati o sono ancora positivi al Covid, certamente questa foto dove lui si mostra di persona dopo settimane, è un piccolo segnale di speranza per tutti. I fan di Francesco Totti e di tutta la sua splendida famiglia si sono stretti intorno a lui, anche solo via social: l’affetto del pubblico nei loro confronti è tangibile.