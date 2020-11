Francesco Totti torna a mostrarsi sui social dopo la notizia della positività al Covid, che ha riguardato sia lui che la moglie Ilary Blasi: sulla vicenda c’è il più stretto riserbo ma siamo certi che l’ultimo periodo non sia stato sereno per Francesco, fra la morte del padre, proprio per Covid, e l’incubo della malattia, che ha colpito anche la mamma.