Federica Sciarelli, chi è il misterioso marito della conduttrice? Cosa sappiamo su di lui

Tutti conoscono Federica Sciarelli, ma pochi sanno chi è il marito. La conduttrice di Chi l'ha visto è sposata? Tutti i dettagli al riguardo

Da più di sedici anni è alla guida di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Federica Sciarelli è la conduttrice di “Chi l’ha visto?” e i telespettatori non possono fare a meno di lei. La giornalista sa come raccontare i fatti, come interagire con le persone ed è per questo che la trasmissione si rivela un successo, anno dopo anno.

Nell’attesa di scoprire cosa succederà questa sera, soffermiamoci sulla vita privata della presentatrice che ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza al riguardo.

Federica Sciarelli è sposata? Chi è il marito

Sempre pronta a riportare a galla avvenimenti, particolari sulla vita delle persone. Scovare i misteri è il suo talento eppure la sua vita privata resta un segreto di cui nessuno sa nulla.

Non abbiamo notizie riguardo a suo marito, semmai ne avesse uno, l’unica certezza è che ha un figlio di nome Giovanni Maria che ha 25 anni. Nessuno però conosce il padre del ragazzo.

Solo qualche anno, era il 2007, il settimanale Chi aveva pubblicato alcuni scatti della conduttrice che passeggiava insieme al pm John Henry Woodcock. Dopo la bomba, però, non arrivò nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati e così anche questa presunta storia d’amore finì nel dimenticatoio.

La Sciarelli, invece, ha parlato più volte del figlio affermando di essere una mamma molto premurosa: “Sono un po’ rompiscatole con mio figlio. Quando mi vengono le botte d’ansia, a volte, mi ha detto che il mio programma mi rende pesante e che quando fa tardi invece di pensare a lui che si diverte penso a lui che ha avuto un problema con il motorino”. Ha confessato ai microfoni di Rai Radio 2.

Chi l’ha visto? Le anticipazioni

Il pubblico non vede l’ora di seguire la professionista in una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. Ancora una volta si tornerà a parlare del giallo di Liliana Resinovich. e della misteriosa scomparsa di Chiara, la donna di Ostia.

FOTO: @KIKAPRESS