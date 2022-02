Da più di sedici anni è alla guida di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Federica Sciarelli è la conduttrice di “Chi l’ha visto?” e i telespettatori non possono fare a meno di lei. La giornalista sa come raccontare i fatti, come interagire con le persone ed è per questo che la trasmissione si rivela un successo, anno dopo anno.

FOTO: @KIKAPRESS