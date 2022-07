Federica Panicucci, la foto a bordo piscina non convince tutti: realtà o Photoshop? 

La conduttrice, in bikini a Forte dei Marmi, ha pubblica una foto su Instagram che ha fatto il pieno di commenti

Federica Panicucci si sta godendo l’estate e la pausa dagli impegni lavorativi, in attesa che la stagione televisiva riprenda a pieno ritmo con l’inizio di settembre.

In questi giorni, conduttrice è stata a Forte dei Marmi e su Instagram ha pubblicato una foto in cui la si vede distesa a bordo piscina, fasciata in un bikini blu, intenta a lavorare sulla sua tintarella.

La forma fisica impeccabile ha suscitato numerosi complimenti da parte dei fan, ma nel bel mezzo della maggior parte dei commenti positivi, è spuntato qualche utente non convinto del tutto della veridicità della foto:

“Ma ha le dita dei piedi a martello? O è la posizione?”, “Va bè…ma ti hanno allungato un po’ troppo”, “è sfuggito di mano il filtro che allunga”, “Si vede lontano un miglio che la foto è finta” hanno scritto alcuni. Tutta colpa della prospettiva o la foto è stata ritoccata prima di essere pubblicata?

Foto: Kikapress