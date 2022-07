Estate in diretta, Roberta Capua resta di stucco quando passa la linea all’inviata. E’ successo tutto in diretta

Doveva essere la puntata dedicata alla siccità, invece durante il collegamento la pioggia ha sorpreso tutti

L’estate rovente non lascia scampo all’Italia e, proprio per questo, diversi programmi televisivi si stanno interessando del problema della siccità e di altri imprevisti, dovuti proprio dall’incredibile ondata di caldo che ha interessato il nostro Paese.

Tra questi c’è naturalmente anche Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, che aveva deciso di raccontare proprio i disagi creati dalle alte temperature in giro per l’Italia.

Nell’ultima puntata andata in onda, Roberta Capua ha presentato i suoi inviati in giro per il Paese, e nell’istante preciso in cui lo studio si è collegato con Barbara Di Palma ad Alpago, in provincia di Belluno, per parlare proprio della siccità e del caldo, i presenti hanno dovuto aprire gli ombrelli perché ha cominciato a piovere.

Estate in diretta, la pioggia inaspettata durante il servizio dedicato alla siccità

Il servizio, che doveva così essere dedicato ai problemi legati alla siccità, ha preso una piega imprevista, con la pioggia che ha colto di sorpresa i presenti e l’inviata. Quest’ultima ha aperto il collegamento con lo studio esordendo con un inaspettato: “Piove!”.

La bizzarra coincidenza ha fatto sì che cominciasse a piovere, dopo 5 lunghissimi mesi di siccità, nell’esatto istante in cui sarebbe dovuto iniziare il servizio di Estate in diretta.

Foto: Kikapress