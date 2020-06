Elisa Isoardi senza trucco, ecco come si mostra prima della Prova del Cuoco. Le reazioni dei fan si scatenano

Una bella donna è mille volte più attraente quando esce dalle braccia di Morfeo che dopo un’accurata toilette.

Scriveva uno che di donne ne sapeva, Giacomo Casanova. Eppure, ancor oggi quando sui social o sulle riviste patinate appare una foto di una donna dello spettacolo, di una vip struccata, subito si scatenano commenti e analisi dettagliate di ciò che il trucco solitamente cela.

Elisa Isoardi senza trucco

La pratica del trucco, è storicamente dimostrato, si perde nella notte dei tempi, ma sembra esagerato che una foto di volto di donna struccato attiri più attenzione di un nudo.Così è successo per Elisa Isoardi che su instagram ha postato una sua foto dove appare struccata e appena sveglia. Al suo fianco: il suo cagnolino.

Buongiorno! Qui due facce da sonno 😴 a tra poco con #laprovadelcuoco oggi super puntata

Scrive la conduttrice, consapevole di apparire ai suoi fan in maniera totalmente naturale, con tanto di occhiaie.

Senza un filo di trucco, Elisa riesce comunque a mostrare la sua bellezza. Anzi: i commenti dei fan sottolineano il suo splendore al naturale.

Giorno. Moooolto più bella senza trucco. Vabbè esigenze tv. Ma fuori, non ti caricare gli occhi. Lui mi dispiace sempre il Top del Top! Mamma mia struccata sei ancora più bella😍

Indubbiamente, la conduttrice de La Prova del Cuoco, ex compagna di Matteo Salvini, appare nella sua più naturale bellezza, confermando quanto dichiarato da Sharon Stone in un’intervista

Non credo che il trucco e l’acconciatura da soli possano rendere una donna splendida. Le donne più belle sono quelle piene di vita e di esperienza.

Elisa Isoardi: la “nuova” Prova del Cuoco

Elisa Isoardi, a quarantena finita, è tornata a condurre La Prova del Cuoco, lo storico ventennale format in cui, tra ricette originali e grandi cavalli di battaglia della tradizione, i cuochi si schierano con i colori del Pomodoro Rosso e del Peperone Verde per sfidarsi in ogni puntata.

Stiamo imparando le nuove regole

ha dichiarato nei giorni scorsi a Telesette Elisa Isoardi, confermando la nuova struttura che il programma si appresta ad affrontare nella fase 2 e 3 dell’emergenza covid.