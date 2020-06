Elisa Isoardi La Prova del Cuoco torna in Tv: come?

Elisa Isoardi, a quarantena finita, è tornata a condurre La Prova del Cuoco, lo storico ventennale format in cui, tra ricette originali e grandi cavalli di battaglia della tradizione, i cuochi si schierano con i colori del Pomodoro Rosso e del Peperone Verde per sfidarsi in ogni puntata.

Stiamo imparando le nuove regole

ha dichiarato nei giorni scorsi a Telesette Elisa Isoardi, confermando la nuova struttura che il programma si appresta ad affrontare nella fase 2 e 3 dell’emergenza covid.