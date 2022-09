Elezioni 2022, la reazione ‘non felice’ dei VIP alla vittoria di Giorgia Meloni: da Sabrina Ferilli, Fedez fino a Tommaso Zorzi

I vip reagiscono ai risultati delle elezioni 2022 a modo loro

Dopo le elezioni 2022, che ha visto trionfare il centrodestra con Giorgia Meloni, sui social non sono mancate le reazioni di vip e influencer, che hanno provato a dire la propria opinione attraverso post e stories.

Amedeo Venza ha riportato una story di Sabrina Ferilli che, in viaggio su un treno che viaggia in orario, scrive: “Nuova era”. Un utente ha commentato un post dell’attrice scrivendo “Comunista di m***a” e lei ha risposto “De m***a no, Quella sostanza è tua!”.

Damiano dei Maneskin su Instagram ha scritto: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”, Alessandro Gassman su Twitter ha scritto: “La democrazia è così. Buon lavoro a chi ora dovrà guidare il Paese in un momento così drammatico”. Eros Ramazzotti su Instagram ha condiviso una citazione anonima: “Siamo esattamente quello che ci meritiamo”

Anche Tommaso Zorzi è comparso nelle sue stories, parlando apertamente con i suoi follower: “non starò qui a riversare il mio risentimento sui social perché credo lo stiano facendo già in molti anche per me, quello che però mi auguro è che questo risultato possa essere per la sinistra un motore di forte cambiamento […] Enrico Letta mi auguro che si dimetta […] Io aborro l’attivismo di stagione, quello che c’è quando va di moda […] Io oggi aspettavo tutte quelle persone che avevano la manina alzata con il DDL Zan, le persone che dipingono i loro prodotti commerciali di bandiere arcobaleno […]Ma evidentemente oggi hanno Pilates” ha dichiarato l’influencer.

Fedez ha citato sé stesso, condividendo uno stralcio del testo della sua canzone Pop-hoolista, in cui dice “L’italiano è scaltro, l’italiano è furbo, l’italiano è contro le unioni gay ma poi si fa in****re dal politico di turno”.

Foto: Kikapress